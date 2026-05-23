Работу теневого интернет-магазина по продаже наркотиков пресекли в Якутии

Полиция Якутии подвела итоги первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Из незаконного оборота изъято около килограмма наркотиков, пресечена деятельность интернет-магазина и задержаны организатор с закладчиками. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Акция проходила силами управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, транспортной полиции, а также специалистов из сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры и молодежной политики. За время операции полицейские задокументировали 14 административных нарушений и 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Основная часть изъятого – растительные наркотики.

Одним из главных результатов акции стало пресечение работы теневого интернет-магазина, который специализировался на сбыте растительных и синтетических наркотиков. Задержаны организатор преступной группы и двое закладчиков. Кроме того, был пойман мужчина, у которого при личном досмотре обнаружили 100 полимерных свертков общим весом более 45 граммов. По этим фактам открыты уголовные дела.

Помимо силовой составляющей, в рамках акции активно велась профилактическая работа. На телефоны «горячих линий» полиции и органов местного самоуправления поступило 50 обращений от жителей республики, которых в основном интересовали вопросы лечения, реабилитации и профилактики наркозависимости. В образовательных учреждениях по всей республике прошли лекции, беседы, индивидуальные консультации для учеников и их родителей, а также семинары для педагогов. Всего состоялось около двух тысяч мероприятий, которыми удалось охватить более 97 тысяч человек.

