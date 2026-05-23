Новый корпус дома-интерната в Якутске создаст 200 мест для пожилых и инвалидов. Фото: правительство Якутии

В Якутске расширят крупнейший в республике дом-интернат для пожилых и инвалидов. Новый корпус на 200 мест возводят по национальному проекту «Семья». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Республиканский дом-интернат имени В. П. Решетникова, открытый еще в 1988 году, сегодня остается самым большим учреждением такого профиля в регионе. В двух его корпусах на улицах Якутская и Бекетова проживают 310 человек. Однако потребность в местах для пожилых и людей с инвалидностью постоянно растет, поэтому было принято решение о масштабной реконструкции.

Новый трехэтажный корпус площадью около девяти тысяч квадратных метров строится в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в президентский нацпроект «Семья». На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 1,2 миллиарда рублей.

Активная фаза строительства возобновилась в марте после технологического перерыва, хотя первый камень был заложен еще в День Республики в 2025 году. Завершить все работы планируют до конца 2027-го. В новом здании смонтируют пандусы и оборудуют удобные входные группы, чтобы маломобильные граждане не чувствовали себя ограниченными в передвижении.

Руководство планирует не только благоустроить прилегающую территорию для прогулок и отдыха на свежем воздухе, но и открыть Центр дневного пребывания для горожан старшего возраста и инвалидов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru