Организаторы подпольного казино в Якутии вернут государству 231 миллион рублей

Верховный суд Якутии не дал уйти от ответственности организаторам подпольных казино - конфискация 231 миллиона рублей осталась в силе. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Апелляционная инстанция пересмотрела дело 12 жителей республики, четверых мужчин и восьми женщин в возрасте от 34 до 68 лет. Все они входили в организованную группу, которая почти 11 лет держала в Якутске целую сеть нелегальных игровых залов. Автоматы с азартными играми стояли в нежилых помещениях на улицах Дежнева, Жорницкого, Петровского, Кальвица, Пояркова, Петра Алексеева и Ушакова.

Внутри группы существовало четкое распределение ролей. Незаконный бизнес работал с декабря 2013 по июль 2024 года. Руководитель курировал всю деятельность и координировал сообщников. Отдельный человек отвечал за техническое обслуживание автоматов и установку систем видеонаблюдения с удаленным доступом для конспирации. Администратор подыскивала персонал, а администраторы залов уже на месте принимали игроков и зачисляли на счета автоматов условные денежные единицы. Общий преступный доход группа получила колоссальный - 231 742 513 рублей.

В марте 2026 года Якутский городской суд признал всех фигурантов виновными по статье о незаконной организации азартных игр и назначил условные сроки от 1 года 3 месяцев до 3 лет лишения свободы. Троим также пришлось выплатить штрафы в размере 450 тысяч рублей. Также судом было принято решение о солидарном взыскании всей заработанной на нелегальном игорном бизнесе суммы в пользу государства. Это решение адвокаты попытались оспорить в вышестоящей инстанции, настаивая на несоразмерности и несправедливости конфискации.

Верховный суд Якутии, действуя в коллегиальном составе, изучил все доводы жалоб, но не нашел оснований для отмены или изменения приговора. Судьи подчеркнули, что роли всех участников и все обстоятельства многолетнего преступления были установлены полно и правильно. Размер доказанного дохода подтвержден, а сам принцип солидарной ответственности полностью соответствует требованиям закона. Теперь бывшим владельцам сети залов предстоит совместно вернуть государству почти четверть миллиарда рублей.

