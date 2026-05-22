Житель Якутии надругался над женщиной в подвале, убил ее и засыпал снегом Фото: прокуратура Якутии

Верховный суд Якутии оставил в силе приговор мужчине, осужденному за особо тяжкие преступления. Житель Нерюнгри, ранее неоднократно судимый, проведет в заключении 19 лет. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 15 - в колонии особого режима. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Преступление произошло в мае 2025 года. Мужчина познакомился в городе с молодой женщиной. Он завел ее в подвал дома, где располагалось его рабочее место. Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый нанес жертве несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте. После этого он замотал тело в полиэтилен и отнес его за автобусную остановку. Там он оставил труп, присыпав снегом. Останки погибшей через несколько дней нашли местные жители. На суде осужденный пытался обжаловать приговор. Он заявил, что совершил убийство по неосторожности. Прокуратура настояла на своей позиции.

