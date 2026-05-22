В Якутии 23 мая ожидаются сильные дожди и грозы Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным метеорологов, опасных и неблагоприятных явлений в Якутии на ближайшие сутки не прогнозируется. Однако погода будет неспокойной. На северо-западе, на нижней Лене и в Верхоянье ожидается небольшой и местами умеренный мокрый снег с дождем. На западе, юге и в центре республики пройдут кратковременные дожди. Днем на юго-западе местами осадки будут сильными, возможны грозы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ветер умеренный. На западе, юге, на нижней Лене, в Булунском районе, а также на побережье и во время гроз его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+10°. Местами столбики термометров опустятся до 0…+5°. На севере и северо-востоке ожидаются заморозки - от 0 до -5°.

Днем температура поднимется до +21…+26°, на юго-западе будет прохладнее - до +13…+18°. На севере, северо-западе и северо-востоке дневная температура составит всего +3…+8°, хотя местами воздух прогреется до +12…+17°.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru