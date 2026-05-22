В Забайкалье привезут эксклюзивные фильмы, которые раньше не показывали зрителям

В Забайкальском крае готовятся к открытию международного кинофестиваля. Организаторы приготовили сюрприз для жителей региона. В программу войдут картины, которые ранее не были представлены зрителю. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как пишет РТК «Забайкалье», программный директор фестиваля Мария Безенкова рассказала, что специальные эксклюзивные показы устроят прямо в районах. Например, премьерный фильм Алексея Комашко покажут там, где будет присутствовать сам режиссер.

Для забайкальцев подготовили и образовательную программу. Темы мастер-классов выбирали сами жители. Студенты и те, кто планирует поступать в творческие вузы, попросили рассказать о мультимедиа и искусственном интеллекте. Также в программе - операторская работа с современными техническими средствами.

