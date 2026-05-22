В Якутии зарегистрировали 33 укуса клещей

На 20 мая 2026 года в Якутии зарегистрировано 33 случая укусов клещами. 11 из них - завозные. Люди привезли кровососов из других регионов России. Среди них Тюменская, Амурская, Кемеровская области, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края и даже Москва. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Больше всего пострадавших оказалось в Ленском районе - там зафиксировано 12 укусов. В Алданском районе - шесть случаев. В Нерюнгринском - три. В Олекминском районе и Якутске - по четыре укуса.

Еще по одному случаю зарегистрировано в Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском районах. Из 33 пострадавших 18 укушенным ввели противоклещевой иммуноглобулин для экстренной профилактики. Двое человек оказались привиты заранее против клещевого энцефалита. Всего с начала сезона вакцинацию прошли 8209 человек, из них 1278 детей.

На территории массового пребывания населения будут проводиться профилактические акарицидные обработки.

