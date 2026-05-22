Ущерб от провала техники под лед взыскали в Якутии Фото: прокуратура Якутии

В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошел экологический инцидент. На территории ресурсного резервата «Тамма», который является особо охраняемой природной территорией, под лед озера «Харыйа» провалился бульдозер. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Тяжелая техника принадлежала местной компании. Вместе с машиной в воду попали горюче-смазочные материалы. Водоем оказался загрязнен нефтепродуктами.

Якутская природоохранная прокуратура вмешалась в ситуацию. Благодаря принятым мерам бульдозер удалось извлечь из воды. Сотрудники надзорного ведомства подали иск в суд. Они потребовали возместить ущерб, причиненный озеру.

В настоящее время организацией по иску прокурора в полном объеме возмещен причиненный озеру нефтепродуктами вред в сумме 432 тыс. руб.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru