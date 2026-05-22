Коридор через Якутию может заменить Суэцкий канал

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что международный транспортный коридор «Мохэ – Найба» способен стать альтернативой Суэцкому каналу и Транссибу для доставки грузов из Китая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

О проекте он рассказал в Харбине на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии. Заседание прошло под руководством вице-премьера Юрия Трутнева и заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина.

Коридор объединит три звена в одну «бесшовную» цепочку. Южный узел - погранпереход Джалинда – Мохэ. Центральный - река Лена у поселка Нижний Бестях. Северный - новый глубоководный порт «Найба» в море Лаптевых. Время в пути до Европы сократится до 22 суток. Это в 1,5 раза быстрее традиционных маршрутов.

«Перевозка 40 футового контейнера по маршруту Харбин – Роттердам через коридор Мохэ – Найба будет минимум на 10 % дешевле, чем через Суэцкий канал и Транссиб», - заявил Айсен Николаев.

Проект уже реализуется на практике. Сейчас завершают строительство речного порта Джалинда. Запустить грузовое сообщение планируют до конца года. Сначала будет работать понтонная переправа через Амур. Позже построят капитальный мост. Пропускная способность новой инфраструктуры достигнет 7,4 млн тонн грузов в год. Глава региона предложил создать совместную рабочую группу для привлечения китайских грузов и синхронизации с инициативой «Полярный Шелковый путь».

