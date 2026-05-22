В Якутске мужчина ударил ножом сожительницу при пятерых детях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудники уголовного розыска и участковые задержали 48-летнего уроженца Алданского района. Мужчина нанес ножевые ранения своей 36-летней сожительнице. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Нападение произошло в одном из корпусов 203-го микрорайона. Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что он уже не раз судим.

В момент трагедии в квартире находились пятеро несовершеннолетних детей. После задержания их сразу же поместили в социально-реабилитационное учреждение. Там малышам обеспечат уход и безопасность. Пострадавшую женщину госпитализировали. Врачи сейчас борются за ее жизнь.

Задержанного доставили в отдел полиции №4. В отношении него завели уголовное дело. Мужчине грозит новый срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru