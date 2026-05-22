В Якутске с 1 июня начнутся гидравлические испытания теплосетей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» объявило о старте гидравлических испытаний тепловых сетей. Они продлятся с 1 по 10 июня. В эти дни энергетики будут проверять трубы под высоким давлением. Если в системе есть слабые места, они дадут течь или прорыв. Это нормальная процедура перед новым отопительным сезоном. Специалисты ищут скрытые дефекты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Компания требует от потребителей подготовиться. Управляющим компаниям, предприятиям и владельцам зданий нужно герметично закрыть запорную арматуру на врезках в теплосети. Если краны не работают или находятся в аварийном состоянии, необходимо установить «глухие фланцы». То есть полностью заглушить трубу на входе в здание.

«При невыполнении данных условий АО «Теплоэнергия» снимает с себя ответственность в случае аварийных ситуаций», - предупредили в организации.

По всем вопросам звоните в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 35-85-33 и 35-81-74.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru