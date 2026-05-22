Застрял в грязи и пропал на сутки: в Нюрбинском районе спасли 67-летнего охотника

Водителя застрявшей в грязи машины спасли в Якутии. Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 21 мая в дежурную службу поступил звонок от жительницы Нюрбы. Женщина сообщила, что ее 67-летний муж еще накануне до обеда уехал на своем авто в сторону села Чаппанда на охоту и к утру следующего дня домой не вернулся. Телефон супруга оказался отключен, что только усилило волнение. Первым на поиски отправился брат пропавшего, но обследовать обширную территорию в одиночку было невозможно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Из Нюрбы на помощь выдвинулись двое сотрудников полиции и пятеро спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. К поискам также присоединились родственники и местные жители Чаппанды, знающие окрестные леса и проселки. Совместными усилиями мужчину удалось обнаружить уже в 22:26.

К счастью, с самим охотником ничего страшного не случилось, медицинская помощь ему не понадобилась. Оказалось, что внедорожник пенсионера основательно застрял в весенней грязи на лесной дороге. Выбраться самостоятельно мужчина не сумел, а связи в глухом месте не было, поэтому ему оставалось только ждать подмоги.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru