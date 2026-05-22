Якутия закрывает трассы для перегруженных машин до середины лета. Фото: Управтодор Якутии

Минтранс Якутии напомнило о вступлении в силу традиционных весенних ограничений для грузового транспорта. С 21 мая по 19 июня на всех дорогах регионального и межмуниципального значения вводятся строгие лимиты по осевым нагрузкам. Для арктических районов сроки сдвинуты - там ограничения уже действуют с 15 мая и продлятся до середины июня, а на отдельных участках и вовсе захватят первую половину июля. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Причина запретов сезонная. В период интенсивной оттайки земляное полотно под асфальтом сильно переувлажняется и размокает, образуя пучины, которые под весом тяжелых грузовиков мгновенно превращаются в ямы и провалы. Подобная мера необходима, чтобы спасти дорожную инфраструктуру от разрушения и избежать дорогостоящего ремонта сразу после схода снега.

Контролировать соблюдение лимитов будут передвижные посты весового контроля, которые выставят на ключевых направлениях.

