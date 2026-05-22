На трассе «Мухтуя» заработал передвижной пункт весового контроля.

На региональной дороге «Мухтуя» начал работать передвижной пункт весового контроля. Эта мера введена для того, чтобы сохранить дорожное полотно в период интенсивного оттаивания грунта, когда проезжая часть становится особенно уязвимой для тяжелой техники. Временные ограничения по осевым нагрузкам будут действовать с 21 мая по 19 июня на участке трассы со 2,7 по 138 километр. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Допустимые нагрузки регламентированы: на одну ось разрешается не более пяти тонн, на двухосную тележку - четыре тонны, и такие же четыре тонны для тележек из трех осей и более. Все, что превышает эти параметры, будет фиксироваться передвижным пунктом, а нарушителям грозят серьезные санкции. Это вынужденная, но необходимая практика, позволяющая избежать разрушения дороги в сезон весенней распутицы.

По-прежнему свободно передвигаться по трассе могут пассажирские автобусы, а также машины, которые везут продукты, животных, лекарства, топливо всех видов, семена, удобрения и почтовые грузы. Беспрепятственно проедут и те, кто ликвидирует последствия стихийных бедствий или ЧП, а также транспорт с дорожно-строительной техникой для аварийно-восстановительных работ. Не затронут запрет и автомобили федеральных органов.

