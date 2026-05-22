Якутия отправляет в зону СВО еще три единицы техники и гуманитарный груз

В Якутии продолжается работа по обеспечению участников СВО всем необходимым. Как сообщил на брифинге руководитель Координационного центра республиканского штаба Комиссии «Вместе к Победе» Георгий Куркутов, из республики в зону СВО выдвинется большегрузный автомобиль, на платформе которого разместят еще три единицы техники. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По маршруту следования машина сделает остановки, чтобы забрать гуманитарную помощь, собранную жителями Алданского и Нерюнгринского районов. Отдельно Георгий Куркутов подчеркнул значимость логистической базы в Нижнем Бестяхе, которую предоставила администрация Мегино-Кангаласского района. Эта площадка позволяет быстро накапливать и распределять грузы перед отправкой.

С начала года через этот перевалочный пункт уже прошло более 10 машин. С января республика направила бойцам порядка 75 единиц техники и свыше 160 тонн гуманитарной помощи. В составе этих грузов - адресные посылки, дополнительное обмундирование, оборудование и изделия, которые своими руками создают волонтеры.

