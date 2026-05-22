Женщину с ножевыми ранениями шеи и груди госпитализировали в Якутске

В Якутии зарегистрировали пять преступлений, ход процессуальных проверок и расследований по которым взяла на контроль прокуратура. Самым резонансным происшествием стала госпитализация 35-летней женщины из 203 микрорайона Якутска. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости, рук и шеи. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Личность подозреваемого оперативно установили, мужчину задержали и водворили в изолятор. Теперь ему предстоит ответить за содеянное по всей строгости закона.

Еще одно уголовное дело в столице республики связано с применением насилия в отношении сотрудника полиции, детали которого пока не раскрываются. Там же, в Якутске, автоинспекторы пресекли факт повторного управления автомобилем в состоянии опьянения, что также переросло в уголовное производство.

Помимо этого, в полицию поступило заявление о краже велосипеда в Якутске, а в Олекминском районе неизвестные похитили у местного жителя сотовый телефон и наличные деньги.

