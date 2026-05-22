Суд наказал автора экстремистского комментария под видео о священнике в Якутии

В Якутии вступил в силу приговор Намского районного суда в отношении 24-летнего местного жителя, признанного виновным в публичном призыве к экстремизму. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суд установил, что вечером 12 июля 2025 года парень зашел в один из чатов мессенджера. Под видеороликом о священнике он оставил комментарий с откровенным призывом к насилию, который был виден всем пользователям: «Расстрелять их всех [нецензурно]. Как во время революции в 1917-ом».

Во время разбирательства подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, что было учтено как смягчающие обстоятельства наряду с активной помощью следствию, положительными характеристиками и молодым возрастом. Отягчающих факторов судья не нашел. В итоге ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, суд на тот же срок запретил осужденному заниматься администрированием сайтов, размещением любых публикаций и комментариев в интернете. Сотовый телефон, с которого был отправлен комментарий, обращен в доход государства.

