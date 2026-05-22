Потерял глаз от удара кувалдой: суд взыскал компенсацию в пользу якутянина за травму при ремонте трактора

Суд взыскал 250 тысяч рублей с администрации за травму водителя в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кобяйский районный суд поставил точку в истории местного жителя, потерявшего зрение во время выполнения работы. Мужчина официально трудился водителем в администрации села, но руководство поручило ему ремонтировать ходовую часть трактора. При ударе кувалдой отлетевший осколок металла угодил прямо в глаз, лишив сотрудника зрения и 35 процентов общей трудоспособности. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Изучив все детали, служители Фемиды пришли к выводу об обоюдной вине. С одной стороны, работодатель нарушил закон, заставив водителя выполнять функции механика, не предоставив оборудованного ремонтного места и не выдав обязательные защитные очки. С другой - сам пострадавший проявил неосторожность, согласившись на опасное задание и используя неисправный личный инструмент с нарушением техники безопасности.

Мужчина оценивал свои физические и нравственные страдания в один миллион рублей, однако суд посчитал эту сумму завышенной. Взвесив все обстоятельства и признав вину обеих сторон, судья частично удовлетворил иск. В итоге с администрации сельского поселения в пользу сотрудника взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru