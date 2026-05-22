22-летняя продавщица попалась на продаже алкоголя подростку в Якутске. Фото: МУ МВД России «Якутское»

В Якутске участковые уполномоченные выявили нарушение закона в одном из магазинов на улице Якутской. Как установили сотрудники полиции, 22-летняя продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему покупателю, не проверив у него документы, подтверждающие возраст. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Факт продажи был задокументирован полицейскими в ходе проверки. В отношении продавца составлен административный протокол по статье, запрещающей розничную продажу спиртного лицам, не достигшим 18 лет.

В полиции напоминают, что спиртное наносит урон здоровью подростков, разрушает формирующийся организм и нередко становится первым шагом к серьезной зависимости. Погоня за сиюминутной прибылью не должна перечеркивать будущее молодого поколения.

