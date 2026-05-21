НовостиПроисшествия21 мая 2026 11:30

Две несовершеннолетние девушки получили реальные сроки за двойное убийство

Ася ДОЛЕЦКАЯ
Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске поставлена точка в одном из самых резонансных уголовных дел последних месяцев. Суд вынес приговор двум несовершеннолетним девушкам, обвиняемым в жестоком убийстве женщины и ее 11-летнего сына. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Трагедия произошла вечером 2 октября 2025 года в квартире одного из домов 202 микрорайона столицы республики. Как установил суд, девушки действовали по предварительному сговору. Жертвами преступления стали 40-летняя женщина и ребенок, которые приходились одной из подсудимых матерью и младшим братом.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс в Якутске сразу после трагедии. Расследование находилось на особом контроле правоохранительных органов.

Государственное обвинение в суде поддержал первый заместитель прокурора Якутии Сергей Губин. Девушек признали виновными по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд учел несовершеннолетний возраст обвиняемых, признание вины и содействие следствию. Одной из осужденных назначено 9 лет лишения свободы, второй — 8 лет. Наказание они будут отбывать в воспитательной колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

