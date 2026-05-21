В Якутии ожидаются дожди, снег и потепление до +30 градусов

В ближайшие сутки на территории Якутии ожидается неустойчивая погода с осадками различного характера и значительными перепадами температур, сообщили синоптики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На северо-западе, нижней Лене и в Верхоянье прогнозируется небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. На юго-западе и юге республики ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет умеренным, однако в районе нижней Лены и при грозовой активности порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температурный фон также будет неоднородным. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, на западе — до +12, а на севере и северо-востоке возможно понижение до −7 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а на юго-западе — до +30. В северных районах температура составит +12…+17 градусов, при осадках — до +7.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru