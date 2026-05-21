Житель Алдана нашел чужую карту и пошел по магазинам

В Алданском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Под подозрение попал 57-летний местный житель. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в МВД по Якутии, в полицию обратилась женщина, с банковского счета которой пропали более восьми тысяч рублей. Оперативники установили, что карту возле магазина нашел житель Алдана.

По данным полиции, мужчина знал, что при оплате покупок на сумму до трех тысяч рублей вводить пин-код не требуется. После этого он отправился по магазинам и расплатился найденной картой в пяти торговых точках.

Позже подозреваемый признался, что понимал незаконность своих действий, однако рассчитывал, что его не смогут найти. Ущерб потерпевшей он уже возместил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

