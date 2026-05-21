В Якутске раскрыли аферу с арендой компьютера за 165 тысяч

В Якутске полицейские раскрыли мошенничество при аренде дорогостоящей компьютерной техники. Ущерб предпринимателю составил 165 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в МВД по Якутии, в полицию обратилась женщина, занимающаяся арендой цифровой техники. По ее словам, молодой человек взял напрокат персональный компьютер, однако в назначенный срок не вернул его и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 20-летний уроженец Якутска.

По предварительным данным, молодой человек изначально не собирался возвращать компьютер. Получив технику, он сдал ее в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

