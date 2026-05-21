В Амгинском районе мужчину арестовали по делу о смерти женщины

В Амгинском районе суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя села Бетюнцы. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре Амгинского района, трагедия произошла 11 мая 2026 года в частном доме. По версии следствия, между мужчиной и потерпевшей во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. После рассмотрения материалов дела суд поддержал ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры района.

