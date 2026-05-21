Житель Нюрбы ворвался ночью к соседям и устроил дебош

Нюрбинский районный суд признал виновным 40-летнего местного жителя, устроившего ночной дебош в квартире соседей. Мужчину осудили за незаконное проникновение в жилище с угрозами убийства и причинение побоев. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установил суд, ночью 31 марта житель Нюрбы в состоянии алкогольного опьянения решил, что соседи слишком шумят. Мужчина пришел к их квартире и начал настойчиво стучать в дверь.

Когда хозяйка квартиры отказалась впускать незваного гостя, конфликт продолжился. Агрессивный мужчина проник в жилище и начал угрожать находившимся внутри людям. В ходе инцидента пострадал один из жильцов.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям. Приговор вступил в законную силу.

