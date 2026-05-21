В Якутске усилили контроль качества воды из-за запаха

В Якутске специалисты усилили контроль качества питьевой воды на фоне сезонного изменения показателей в реке Лене. Как сообщили в АО «Водоканал», исследования воды сейчас проводятся каждые два часа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным предприятия, 21 мая цветность воды в Лене составила 106,8 градуса, мутность — 7,27 мг/дм3, содержание железа — 0,40 мг/дм3. После очистки показатели значительно снижаются и соответствуют санитарным требованиям.

Для устранения запаха на водозаборе проводится дополнительное углевание — технологи регулярно повышают дозировку активированного угля в зависимости от состояния речной воды.

Кроме того, ежедневно проводится совместный отбор проб с Центром гигиены и эпидемиологии Якутии. Отчёты направляются в региональное управление Роспотребнадзора.

В «Водоканале» отмечают, что весенние изменения качества речной воды являются сезонным явлением и находятся под постоянным контролем специалистов.

