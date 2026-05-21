В Якутии начнут строить крупнейшую арктическую интернет-сеть

В Якутии этим летом стартует активная фаза одного из крупнейших телекоммуникационных проектов страны — «Синергия Арктики». Уже в июне в республику поступит первая партия бронированного оптоволоконного кабеля, предназначенного для строительства линий связи в условиях вечной мерзлоты и арктического климата. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в Мининноваций Якутии, после прохождения входного контроля кабель доставят к местам строительства, а уже в июле специалисты приступят к прокладке волоконно-оптических линий связи.

На первом этапе высокоскоростной интернет до конца 2026 года появится сразу в восьми населенных пунктах республики. Речь идет о селах Сегян-Кюель, Дабан, Дельгей, Иннях, Тинная, Чапаево, Хара-Алдан и Тополиное.

Проект реализует компания «АрктикТелеком». Для координации работ создана специальная дирекция «Синергия Арктики». Известно, что первая партия кабеля уже изготовлена на российском заводе «Трансвок» в Калужской области и направляется в Нижний Бестях.

Кроме поставки кабеля, определены подрядчики на строительство отдельных участков сети, проведено обследование будущих трасс и выбраны поставщики оборудования.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев отметил, что аналогов такому проекту сегодня в России практически нет.

До конца 2028 года в рамках проекта планируется проложить около 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи до 61 населенного пункта Якутии. Благодаря этому доступ к современному интернету получат более 50 тысяч жителей республики.

