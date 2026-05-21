Энергетики Якутии усилили защиту ЛЭП из-за пожаров

В районах Западной Якутии энергетики начали дополнительные работы по защите линий электропередачи от лесных пожаров. В ряде районов специалисты уже столкнулись с возгораниями рядом с энергообъектами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в Западных электрических сетях Якутскэнерго, особое внимание сейчас уделяется защите деревянных опор ЛЭП. Для этого энергетики проводят окопку линий — создают специальные защитные рвы, которые помогают остановить распространение огня.

По словам директора ЗЭС Алексея Аникина, своевременно принятые меры уже помогли избежать повреждения энергообъектов и перебоев с электроснабжением.

Работы ведутся в Нюрбинском, Верхневилюйском и других районах Западной Якутии, где с наступлением теплой погоды резко вырос риск природных пожаров.

В компании подчеркивают: подготовка к пожароопасному сезону сейчас является одной из главных задач энергетиков региона.

