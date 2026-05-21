Дорогу к Ленскому мосту расширят до четырех полос Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжается масштабная реконструкция автодороги «Умнас», ведущей к будущему Ленскому мосту. После завершения работ трасса станет четырехполосной, а движение — более безопасным и комфортным. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Речь идет об участке от села Владимировка до поворота на Ленский мост. Сейчас дорожники ведут реконструкцию отрезка с 20-го по 28-й километр протяженностью восемь километров. На объекте продолжается устройство водопропускных сооружений и обновление примыканий дорог.

Как сообщили в Управлении автодорог Якутии, единая четырехполосная магистраль формируется поэтапно. Ранее, в 2024 году, уже был введен в эксплуатацию участок с 11-го по 20-й километр.

Кроме того, реконструируемый участок «Умнас» будет связан с обновленным Табагинским шоссе. Его также модернизируют синхронно со строительством Ленского моста.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо расширения проезжей части, на трассе появятся освещение, тротуары, автобусные остановки, барьерные ограждения и площадка отдыха для водителей.

Завершить реконструкцию участка планируется к 2028 году.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru