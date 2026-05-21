Центр Якутска перекроют из-за «Зеленого марафона»

В Якутске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия «Зеленый марафон». Ограничения коснутся центральных улиц города и будут действовать несколько часов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили организаторы, движение транспорта перекроют 30 мая с 08:30 до 14:00. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников массового забега и зрителей.

В этот период автомобилисты не смогут проехать по улице Кулаковского — от улицы Дежнева до проспекта Ленина, а также по улице Белинского — от Каландаришвили до Кулаковского.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы в центральной части города. Водителям рекомендуют выбирать объездные пути, особенно в первой половине дня.

«Зеленый марафон» ежегодно собирает в Якутске сотни участников — от профессиональных спортсменов до любителей активного образа жизни. Ожидается, что в этом году мероприятие также станет одним из крупнейших спортивных событий конца весны.

