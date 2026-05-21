Женщина ударила знакомую ножом в грудь в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аллаиховском районе перед судом предстанет 54-летняя местная жительница. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии дознания, все случилось во время совместного распития спиртных напитков. Женщина поссорилась со своей знакомой. В ход пошел кухонный нож.

Обвиняемая нанесла приятельнице один удар в область груди. К счастью, рана оказалась не слишком тяжелой. Врачи квалифицировали повреждение как легкий вред здоровью.

Прокуратура Аллаиховского района уже утвердила обвинительный акт. Уголовное дело направлено в суд. Теперь женщине грозит наказание по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru