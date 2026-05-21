Дорогу к школе для детей с ОВЗ в Якутске закроют на полгода из-за стройки

В Якутске с 25 мая временно перекроют подъезд к адаптивному образовательному комплексу. Это учреждение создано для детей с ограниченными возможностями. Ограничение вводится на долгий срок. Дорога не будет работать вплоть до 31 октября 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Причина перекрытия - строительно-монтажные работы. На участке, где проходит подъездной путь, начнутся активные действия техники и рабочих. Чтобы никто не пострадал и не случилось аварий, власти решили полностью ограничить движение транспорта.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам.

