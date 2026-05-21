В Якутии предприниматель не выплатил работнику 130 тысяч рублей

Житель Алданского района обратился в прокуратуру. Мужчина рассказал, что его обманули на работе. Он трудился у индивидуального предпринимателя. Но с января по март 2026 года начальник перестал платить ему полную зарплату. Долг копился месяцами. Своими силами добиться справедливости работник не смог. Тогда вмешались правоохранители. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокуратура Алданского района провела проверку. Доводы заявителя подтвердились. Бизнесмен действительно недоплачивал сотруднику. Нарушителю внесли представление. Кроме того, на него завели административное дело за невыплату зарплаты в срок.

По результатам рассмотрения актов реагирования нарушения устранены, работнику перечислена задолженность в 130 тысяч рублей.

