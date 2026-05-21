Ледоход на Лене ушел ниже Якутска и движется к северу

Река Лена в Якутии продолжает вскрываться ото льда. Ледоход уже миновал центральные районы и заречные территории республики. Сейчас нижняя кромка льда находится у поселка Сангар в Кобяйском районе. Ледяная масса уверенно продвигается на север. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самый напряженный этап, по данным спасателей, остался позади. Сложная обстановка была ниже Якутска и на территории Намского района. Сейчас в селе Сыгыннах уровень воды перестал расти и начинает выравниваться. Начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов пояснил, что дальше река пойдет на спад.

Специалисты прогнозируют, что спад уровня воды в Намском районе составит от 5 до 10 сантиметров в сутки. Параллельно идет ледоход и на других реках. На реке Оленек активная фаза началась в среднем течении. На Колыме лед подходит к поселку Зырянка, вода прибывает на 10-40 сантиметров в день. Ледовая масса скоро войдет на территорию Якутии.

