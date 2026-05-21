Житель Олекминска отправился в колонию за жестокое избиение приятеля Фото: прокуратура Якутии

В якутском городе Олекминск суд вынес приговор местному жителю, который в пьяной драке едва не убил своего знакомого. Подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, после распития спиртного набросился на потерпевшего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мужчина нанес жертве не менее 20 ударов кулаками и ногами. Все удары пришлись в голову. Потерпевшего доставили в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи констатировали: последствия избиения ужасны. У пациента резко ухудшилась память, нарушилась речь, пропала способность узнавать людей.

«В результате избиения мужчине причинена закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая за собой снижение памяти, резкое нарушение речи, процесса узнавания, со стойкой утратой общей трудоспособности», - указано в материалах дела.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

