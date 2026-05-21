В Якутии ребенок покалечился на аттракционе в ледовом парке Фото: прокуратура Якутии

В Вилюйском районе прокуратура вмешалась в ситуацию, когда 13-летний мальчик получил травму на аттракционе. Это случилось 9 марта 2026 года на территории ледового парка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ребенок катался на надувной подушке, которую тащил снегоход. Водитель резко дернул, подушка перевернулась, и мальчик опрокинулся, получив травму.

Прокурорская проверка выявила грубейшие нарушения. Водитель снегохода управлял транспортным средством, не имея прав. Пассажиров допустили к катанию без какого-либо инструктажа по технике безопасности. Детям не выдали защитную экипировку.

После вмешательства надзорного ведомства предприниматель, организовавший этот аттракцион, выплатил ребенку компенсацию морального вреда – 200 тысяч рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru