В Якутии стартует юбилейная Спартакиада «Дьулуур»

С 16 по 19 июня в Якутске пройдет XV Спартакиада Республики Саха (Якутия) по адаптивным видам спорта «Дьулуур», что в переводе с якутского означает «Стремление» и «Воля к победе». В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов с инвалидностью из 21 муниципального образования республики, включая Анабарский, Алданский, Амгинский районы и город Якутск. Спартакиада проводится в рамках федеральной госпрограммы «Спорт России» по инициативе президента Владимира Путина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Программа включает традиционные виды: волейбол сидя, голбол, легкую атлетику, настольный теннис, пулевую стрельбу, шашки, шахматы и стрельбу из традиционного лука. Впервые отдельным зачетом выступят ветераны боевых действий с инвалидностью и участники СВО, получившие ранения – для них добавлена пулевая стрельба.

Первая Спартакиада прошла в 2004 году и собрала 120 участников. Сегодня «Дьулуур» – одно из крупнейших спортивных мероприятий для людей с инвалидностью в России. Глава Якутии Айсен Николаев в Послании Госсобранию отметил, что за пять лет число якутян, занимающихся спортом, выросло до 64,8% населения – 665 тысяч человек. Подробная информация о программе опубликована на сайте Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта.

