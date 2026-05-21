Тело мужчины нашли в озере Каханда в Якутии

В республике зарегистрировали 6 преступлений за сутки. Все проверки и расследования на контроле прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Якутске завели уголовное дело по факту убийства – подозреваемого уже установили. Также в столице украли велосипед. Сотрудники полиции выявили факты повторного управления автомобилем в пьяном виде и использования подложных документов на транспорт.

Трагедии произошли в двух районах. В Алданском районе в озере Каханда нашли тело мужчины 1961 года рождения. Он утонул во время рыбалки. Точные обстоятельства выясняются. В Нижнеколымском районе в местности Чардах мужчина 1985 года рождения не справился с управлением снегохода «Буран». Транспортное средство перевернулось, водитель скончался на месте.

В Якутске случилось два ДТП, в которых пострадали два пешехода – их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. За сутки задержаны 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

