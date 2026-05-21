В Якутии закупят 19 новых автобусов для пассажирских перевозок Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Якутии приобретут 19 единиц новой техники для пассажирских перевозок. Это делается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Планируется закупить 18 автобусов большого класса и один среднего класса. Финансирование составит 297 миллионов рублей, из них 118,8 миллиона – из федерального бюджета. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Работа по модернизации автобусного парка идет с 2022 года. В Якутск уже поступило 174 современных автобуса. Жители города замечают изменения.

Кроме того, Якутия направила заявку на приобретение еще 11 автобусов большого класса. Решение будет принимать Правительственная комиссия. Согласно указу Президента, к 2030 году доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации в городских агломерациях должна достичь 85%.

