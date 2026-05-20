В Намском районе Якутии вода подошла к опасной отметке

У села Сыгыннах Намского района ожидается повышение уровня воды из-за ледохода на Лене. Там организован временный гидропост. По состоянию на 20:00 уровень воды составлял 996 сантиметров при опасной отметке 1000 см. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По прогнозам, наивысший уровень весеннего половодья здесь достигнет 990-1020 см. Уже сейчас подтоплены три дворовые территории, один жилой дом, две внутрипоселковые улицы и участок межпоселковой дороги «Харыйалах-Сыгыннах».

Тем временем ледоход на Лене уже прошел Хангаласский район. Сейчас активная фаза идет в Якутске, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Кобяйском районах. Нижняя кромка льда находится ниже поселка Сангар. В Жиганском районе подвижки ждут 23 мая.

Ледоход также продолжается на реках Алдан и Вилюй – их выход в устье ожидается в ближайшее время. На реке Оленек у станции Ярольин Мирнинского района ледоход уже идет, ниже по течению – подвижки и разводья. А вот на реках Яна, Индигирка и Колыма ледоход еще не начинался.

