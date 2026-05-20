Настасья Самбурская отсудила 3 млн у кемеровского блогера Алексея Псковитина

Стали известны подробности судебного разбирательства, инициированного известной российской актрисой против уроженца Кузбасса. Как сообщает портал VSE42.Ru, иск в суд подала Анастасия Терехова, выступающая под творческим псевдонимом Настасья Самбурская. Широкую популярность артистке принесла роль в комедийном телесериале «Универ» (18+).

Ответчиком по делу проходит Алексей Псковитин - блогер, родом из Кемерова, известный по дуэту Nemagia. В карточке дела указано, что решение о защите чести, достоинства и деловой репутации было вынесено во вторник 19 мая.

Накануне объединенный пресс-центр судов Кемеровской области сообщил, что одна из звезд сериала «Универ» (18+) обратилась в инстанцию с жалобой на видеоматериал. По версии истицы, в ролике содержались сведения, не соответствующие действительности и порочащие ее репутацию. Суд удовлетворил требования актрисы и взыскал с ответчика компенсацию в размере 3 миллионов рублей.

Какое именно видео послужило поводом для разбирательства, официально не раскрывается. Известно, что творческий коллектив Nemagia прекратил существование в 2019 году, а в 2023 году видеохостинг заблокировал все каналы проекта. В настоящее время Алексей Псковитин ведет личные страницы в социальных сетях и занимается стримами. Судя по его странице, блогер проживает в Калининграде.