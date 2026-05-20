В Северном микрорайоне начнутся испытания теплосетей

В микрорайоне Северный с 1 по 5 июня пройдут промывка и испытания сетей тепло- и водоснабжения. Об этом сообщили в ЕДДС со ссылкой на ЛФ АО «Теплоэнергосервис». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Работы проведут после завершения отопительного сезона в рамках подготовки к следующей зиме. Во время опрессовки инженерные сети будут проверять повышенным давлением теплоносителя.
Специалисты поясняют, что такая процедура проводится ежегодно. Она необходима для очистки труб от накопившихся отложений и проверки надежности всей системы теплоснабжения.
Управляющим компаниям и собственникам многоквартирных домов рекомендовали заранее проверить герметичность запорной арматуры в узлах ввода. При неисправностях оборудование необходимо заменить, чтобы избежать аварий и повреждения внутридомовых систем.
Жителей также просят быть внимательными и оперативно сообщать обо всех неполадках, связанных с отоплением и водоснабжением.
