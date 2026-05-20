В Якутии суд наказал жителя за пьяный дебош

Мегино Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) признал местного жителя виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции) и назначил ему 80 часов обязательных работ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Судом установлено, что 13 мая 2026 года мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Филдер» в состоянии алкогольного опьянения, при предложении пройти освидетельствование отказался, демонстративно размахивал руками, хватался за форменную одежду полицейского и пытался скрыться бегством. Законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия он проигнорировал.

