Один самокат на двоих полицейских: МВД Якутии прокомментировали скандальное видео, попавшее в Сеть

Неоднозначная ситуация произошла в Якутске. Один из местных жителей снял на видео, на как одном самокате по городу едут сразу двое человек в форме МВД России. В министерстве внутренних дел Якутии прокомментировали эпизод. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе мониторинга интернета сотрудники МВД по Якутии обнаружили видеозапись, на которой было зафиксировано нарушение правил дорожного движения - двое людей передвигались на одном электросамокате. Проверка установила, что нарушителями оказались двое слушателей Центра профессиональной подготовки, которые недавно поступили на службу и прибыли на обучение.

Тот из них, кто непосредственно управлял средством индивидуальной мобильности, был привлечен к административной ответственности по части второй статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Со всеми слушателями провели профилактическую и воспитательную работу.

