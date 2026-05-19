В Вилюйском и Алданском районах Якутии началась эвакуация фрагментов ракеты. Фото: Служба спасения Якутии

В Вилюйском районе спасатели Службы спасения Якутии совместно с представителями «Роскосмоса» приступили к эвакуации отделяющихся фрагментов ракеты-носителя, запущенной еще в декабре 2025 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как рассказал заместитель начальника аэромобильного отряда службы Павел Алексеев, тогда группа спасателей обеспечила безопасность населения и зафиксировала места падения отделяющихся частей. Сейчас оборудована вертолетная площадка, и начинается вывоз найденных фрагментов.

В работе участвуют экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые замеряют уровни радиации почвы и водоемов. Кроме того, 19 мая к аналогичной эвакуации приступила еще одна группа спасателей в Алданском районе.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru