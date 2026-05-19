Транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ан-2 в Якутии

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после авиационного происшествия с участием самолета Ан-2, принадлежащего авиакомпании «Миан». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, воздушное судно выполняло авиационные работы и совершило вынужденную посадку в окрестностях поселка Теплый Ключ Томпонского района. В результате происшествия самолет получил повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Кроме того, Якутским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

