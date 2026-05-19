В Якутии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу

В Главное управление МЧС России по Якутии поступила информация об аварийной посадке самолета Ан-2 в лесном массиве. На борту воздушного судна находилось 8 человек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Предварительно установлено, что самолет вылетел из населенного пункта Теплый Ключ, после чего командир принял решение вернуться в аэропорт вылета, но на связь больше не выходил. После аварийной посадки поступили координаты места приземления, а также сообщение о том, что пассажиры самостоятельно вышли из леса и направляются пешком в сторону Теплого Ключа.

Из Якутска уже выехали спасатели региональной поисково-спасательной базы и медики, а также приведены в готовность авиаторы и спасатели МЧС России.

