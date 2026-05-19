Два подрыва и почти две тонны взрывчатки: как спасатели сдерживают паводок в Якутии

Ледоход на Лене вплотную подошел к Намцам

На реках Якутии сохраняется активная фаза весеннего ледохода. По данным МЧС на 19 мая, спасатели продолжают превентивную работу, чтобы минимизировать риски подтоплений, и наращивают силы на наиболее опасных направлениях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самое пристальное внимание приковано к реке Лене. В Хангаласском районе у Кангаласс уровень воды достиг 1054 сантиметров при критической отметке в 1100, наблюдается густой ледоход. У Якутска вода поднялась до 719 сантиметров, что пока далеко от опасных значений.

Наиболее тревожная картина складывается в Намском районе - там уровень зафиксирован на отметке 924 сантиметра. По прогнозу, в ближайшие сутки он может вырасти до 960 сантиметров, а при образовании ледовых заторов способен достигнуть критических 1080 сантиметров с выходом воды на пойму. Туда уже направлена дополнительная группировка спасателей, и сегодня туда же вылетает вертолет Ми-8 с необходимыми материалами.

На реке Алдан в Усть-Алданском районе обстановка напряженная, но контролируемая. У Дыгдала вода держится на уровне 949 сантиметров, у Чериктея - 958 при критической отметке в 1000. Протяженность ледохода составляет 61 километр. Вилюй у Хатырык-Хомо поднялся до 1057 сантиметров, ледоход продвинулся на 10 километров и в ближайшие день-два выйдет в устьевую часть. Что касается северных рек, вскрытие Колымы у Зырянки ожидается 19-21 мая, у Среднеколымска - 23-25 мая, Яна у Верхоянска вскроется ориентировочно 21-24 мая, а Индигирка - 20-26 мая.

Начальник регионального главка МЧС Павел Гарин уточнил, что за минувшие сутки авиация применялась не только для мониторинга, но и для разрушения ледовых полей на Лене. В Намском районе проведено два подрыва, на которые израсходовали 1,8 тонны взрывчатых веществ.

