Суд в Мегино-Кангаласском районе ужесточил надзор за осужденным за убийство

Мегино-Кангаласский районный суд республики принял решение ужесточить условия административного надзора для 51-летнего местного жителя. Мужчина, имеющий за плечами судимость за особо тяжкое преступление, вновь привлек к себе внимание правоохранителей систематическими нарушениями. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее, в мае 2014 года, мужчина был осужден за убийство и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения в марте 2019-го за ним был установлен десятилетний административный надзор с рядом строгих запретов. В их числе - нахождение дома с десяти вечера до шести утра, запрет на посещение алкомаркетов и выезд за пределы района, а также обязательная ежемесячная отметка в полиции.

За один год он дважды попался на нарушениях. Участковый характеризует его отрицательно, указывая на злоупотребление спиртным. В суде мужчина пытался возражать, но безрезультатно. Теперь к списку ограничений добавилась обязательная явка на регистрацию в орган внутренних дел не один, а два раза в месяц. Решение суда пока не вступило в законную силу.

