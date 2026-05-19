Коффердамы готовят к спуску на воду для строительства моста через Лену в Якутии. Фото: минтранс Якутии

Возведение Ленского моста набирает обороты и уже перешло в самую активную фазу. Масштабный проект миновал подготовительную стадию, и сейчас строители приступили к созданию ключевых конструктивных элементов будущего мостового перехода. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Предстоящее лето обещает стать для стройки решающим. В планах - вывод в русло реки специальных коффердамов, продолжение работ по устройству фундаментов и опор, а также возведение правобережной и левобережной эстакад. Параллельно будет развиваться транспортная и причальная инфраструктура, наращиваться объемы свайных работ. Строители создают логистику, которая потребуется на следующих этапах возведения моста.

Именно на коффердамах, которые представляют собой сложнейшие инженерные конструкции, будут возводиться пилоны основного моста через Лену. Такие технические решения ранее не применялись в отечественном мостостроении в подобных природных условиях. На сегодняшний день уже собраны два из трех запланированных коффердамов, и в ближайшее время они займут свое место в русле реки.

